CAC `ataca` CM Lisboa e anuncia possível última edição de torneio infantil

Tendo como patrono oficial da competição o selecionador de Portugal de futebol, Roberto Martínez, o presidente do CAC, António Roque, revelou que chegou ao fim de um ciclo e colocou dúvidas na continuidade da histórica instituição formativa.



“Este pode ser o último [torneio]. O meu é de certeza. O meu ciclo acabou. Foram muitas horas e dias sem respostas. A Câmara de Lisboa é a responsável por isto tudo. Não temos qualquer hipótese de continuar com o clube se não tivermos os apoios e Complexo Desportivo”, disse o dirigente, em declarações aos jornalistas.



O CAC foi retirado do complexo que ocupava no Bairro Padre Cruz, em Carnide, que foi destruído para que os terrenos fossem integrados no projeto de uma Feira Popular, previsto pelo anterior executivo lisboeta, de Fernando Medina (PS), mas que o atual executivo camarário, de Carlos Moedas (PSD/CDS-PP), abandonou.



Para que os terrenos fossem incluídos nesse projeto da Feira Popular, a Câmara de Lisboa comprometeu-se a construir o Complexo Desportivo Municipal de Carnide, onde o CAC poderia desenvolver a sua atividade formativa, que não foi construído.



“Sinto um abandono completo e muita mentira. Já apanhei sete vereadores e dois presidentes de Câmara, e as coisas são adiadas. Quando há eleições, há sempre uma tentativa de levar o Complexo Desportivo a concurso público, mas há formas de não ser feito na mesma, basta meter o valor abaixo do valor real e ninguém vai pegar naquilo. Agora não há eleições e as coisas ficarão assim”, acusou também.



António Roque pediu uma reunião à autarquia para antes do torneio, que se realiza de 02 a 05 de abril no Complexo Desportivo do Alto do Lumiar, mas a resposta da CM foi a marcação da reunião para dia 09 de abril, no qual espera “más notícias”.



“Para mim chega. Se querem acabar com o clube, que acabem rapidamente e que digam às pessoas, pois não vale a pena andarem aqui enganadas, com promessas ano após ano que não se realizam”, expressou, acrescentando: “Já é muito difícil arranjar uma direção para o clube. Eles levam-nos sempre a acreditar que há uma coisa nova, mas quando chega à realidade, não existe. Isto é um problema político entre duas Câmaras Municipais e duas Juntas de Freguesia. Vão ter de o resolver”.



O CAC é um histórico clube de formação, com 51 anos, que organiza há 42 o mais antigo torneio de futebol infantil do país, e onde começaram na formação alguns jogadores internacionais, como Rui Águas, Beto, Miguel Veloso ou Ruben Amorim.



Desde a saída do anterior complexo, o CAC tem ocupado de uma forma provisória as instalações do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, em Odivelas.



O vereador da CM de Lisboa com o pelouro do desporto, Vasco Anjos, presenciou a apresentação e as críticas do CAC, mas optou por não prestar declarações aos jornalistas presentes, não tendo ficado sequer para a fotografia oficial do evento.



Sobre a apresentação do torneio em si, o selecionador Roberto Martínez mostrou-se orgulhoso por se associar a esta iniciativa na qualidade de patrono oficial, com a noção da importância da prova para o futuro das crianças que por lá competem.



“Alguns jogadores que tenho o privilégio de treinar na seleção tiveram experiência neste torneio. Mostra a importância deste tipo de iniciativa, que promove valores tão importantes como a paixão pelo jogo, o respeito entre equipas e partilha entre jovens de diferentes realidades”, frisou o espanhol, selecionador luso desde 2023.



A presente edição terá como clubes participantes, além do CAC, os portugueses Benfica, FC Porto, Sporting, Santa Clara e Belenenses, os espanhóis do Deportivo da Corunha e os franceses do US Grigny, e o árbitro André Narciso a apitar a final.