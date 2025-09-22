Calendário Olímpico terá de ser repensado devido às alterações climáticas

O aviso é deixado por Sebastian Coe, presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo. O calendário olímpico terá de ser mudado devido às alterações climáticas. Sebastian Coe lembrou as altas temperaturas que os atletas tiveram de enfrentar neste mês de setembro, durante os mundiais de Atletismo que tiveram lugar na capital japonesa, em Tóquio.