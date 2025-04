Callejas Santos vence etapa e Georg Zimmermann é o novo líder do Giro d`Abruzzo

Edison Alejandro Callejas Santos cumpriu em 4:10.53 horas os 160 quilómetros da tirada entre San Demetrio ne’Vestin e Roccaraso e cortou a meta com 40 segundos de vantagem sobre Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), e 46 para o espanhol David de La Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team).



O segundo lugar na etapa permitiu a Georg Zimmermann ascender da nona posição a líder da geral, com um total de 11:07.07 horas, com 11 segundos de vantagem sobre David de La Cruz, segundo, e 18 para o espanhol Pablo Torres (UAE Emirates), terceiro.



O desempenho na etapa, que terminou em alto, permitiu a quatro dos primeiros cinco ciclistas a cortar a meta – Zimmermann, David de La Cruz, Pablo Torres e o francês Mathys Rondel (Tudor) -, exceção feita ao vencedor, ascender às quatro posições cimeiras da geral.



Depois da vitória na quarta-feira na segunda etapa, o português Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 64.º na tirada, a 14.48 minutos do vencedor, e ‘afundou-se’ na geral, em que ocupa 33.ª posição, caindo dez lugares, com um atraso de 14.25 minutos para o alemão Georg Zimmermann.



A quarta e última etapa do Giro d’Abruzzo decorre na sexta-feira, entre Corropoli e Isola del Gran Sasso (Santuário di San Gabriele), na distância de 167 quilómetros.