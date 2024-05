Camila Giorgi abandona carreira de tenista

A italiana, de 32 anos, não voltou a competir desde março, quando, em Miami, foi derrotada por duplo 6-1 pela polaca Iga Swiatek, atual líder do ranking mundial, na segunda ronda do WTA 1.000 norte-americano.Giorgi, vencedora dos torneios de Merida, em 2023, Montreal, em 2021, Linz e s-Hertogenbosch, em 2015, e que tem como melhor posição o 26.º lugar da hierarquia mundial alcançado em 2018, chegou aos quartos de final de Wimbledon, em 2018, e do torneio olímpico de Tóquio2020, em 2021.