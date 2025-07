Camila Rebelo 4.ª nos Mundiais Universitários

Em Berlim, Camila Rebelo nadou a distância em 1.00,34 minutos, superando a sua anterior melhor marca nacional, de 1.00,52, que datava de 4 de agosto de 2023, em Chengdu, na China.



A nadadora da Universidade de Coimbra acabou a apenas 11 centésimos da sul-coreana Lee Eunji (1.00,23 minutos), numa prova ganha pela norte-americana Helen Noble, com um novo recorde mundial universitário (58,78 segundos), à frente da compatriota Leah Shackley (59,13).



Este foi o segundo quarto lugar para Camila Rebelo, dupla medalhada de prata na última edição, nestes Jogos Mundiais, depois dos 200 metros costas, nos quais o pódio foi ocupado pelas mesmas nadadoras, mas com Leah Shackley à frente de Helen Noble e de Lee Eunji.



No sábado, a nadadora Francisca Martins deu a primeira medalha a Portugal nos Jogos Mundiais Universitários, que estão a decorrer na área metropolitana de Rhine-Rhur, na Alemanha, ao ser segunda nos 800 metros livres.