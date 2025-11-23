Camila Rebelo aponta ao pódio nos Europeus de piscina curta

“O meu foco é alcançar as finais e superar a classificação do último Europeu de piscina curta, em Otopeni, e que fui quinta”, destacou Camila Rebelo, citada em comunicado da Federação Portuguesa de Natação.



Campeã da Europa em 2024 nos 200 metros costas em piscina longa, a jovem de 22 anos é um dos grandes nomes da natação nacional, com duas pratas em Mundiais Universitários e dois títulos em Jogos do Mediterrâneo, em Oran2022.



Em Lublin, a recordista nacional vai nadar os 50, 100 e 200 metros costas, além dos 400 metros estilos.



Já a jovem Rafaela Azevedo vai estrear-se em provas internacionais de piscina curta, mostrando-se “muito feliz por representar o país”. “Vou dar o máximo para estar no meu melhor nível”, declarou.



A recordista nacional dos 50 costas em piscina longa tem como grandes resultados o bronze em Oran2022, nos 100 metros costas, em que também foi terceira nos Europeus de juniores de 2019.



Os Europeus de piscina curta Lublin2025 vão decorrer entre 02 e 07 de dezembro, na Polónia, com uma seleção portuguesa, cuja convocatória completa ainda não foi divulgada, sendo já confirmado que estarão também presentes Diogo Ribeiro e Francisca Martins.

