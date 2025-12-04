Camila Rebelo bate recorde dos 100 costas nos Europeus de piscina curta

Um dia depois de ter sido quarta nos 200 metros costas, igualmente com um novo máximo nacional (2.03,51 minutos), Camila Rebelo voltou a estar em destaque, ao nadar os 100 metros em 57,79 segundos, superando o seu anterior recorde, que era de 58,14.



Com esta marca, a sexta melhor das eliminatórias, Camila Rebelo assegurou a presença nas meias-finais, marcadas para as 19:52 locais (18:52 em Lisboa), ao contrário de Rafaela Azevedo, que foi 23.ª, com um tempo de 1.00,30.



Francisca Martins tirou mais de dois segundos ao seu recorde pessoal nos 800 metros livres, ao nadar em 8.29,16 minutos e superar os anteriores 8.31,79, terminando na 11.ª posição das eliminatórias e falhando o apuramento para a final.



Nos 100 metros costas, João Costa ficou a apenas 15 centésimos de se qualificar para as meias-finais, ao terminar com o 23.º tempo das eliminatórias, com 51,81 segundos, aproximando-se também da sua melhor marca pessoal (51,34).



Também perto das meias-finais ficou Mariana Cunha nos 100 metros mariposa, ao nadar em 58,63 segundos, a apenas 15 centésimos do apuramento, ficando com o 17.º tempo.



Ana Guedes foi 24.ª na mesma prova, em 1.01,10 minutos, enquanto, no setor masculino, Vasco Morgado venceu a sua série, mas foi apenas 32.º nas eliminatórias, com 51,96 segundos.



Na estafeta mista de 4x50 metros livres, Miguel Nascimento, Alexandre Amorim, Mariana Cunha e Ana Pinho Rodrigues conseguiram o 13.º tempo, em 1.34,61 minutos.