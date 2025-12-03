Mais Modalidades
Camila Rebelo bate recorde nacional dos 200 costas nos Europeus de piscina curta
A nadadora olímpica portuguesa Camila Rebelo bateu hoje o recorde nacional dos 200 metros costas em piscina curta, que lhe valeu o quarto lugar nos Europeus de Lublin, na Polónia.
A campeã europeia de piscina longa, em Belgrado2024, concluiu o seu desempenho em 2.03,51 minutos, quando o seu registo anterior era de 2.04,39, marca estabelecida no Europeu de há dois anos, na Roménia.
A atleta do Louzan ficou a 1,85 segundos da espanhola Carmen Sastre, que superou a Britânia Katie Shanahan por 1,13 segundos e a francesa Pauline Mahieu, por 1,36.
