Camila Rebelo bate terceiro recorde nacional nos Europeus de piscina curta

Camila Rebelo completou a primeira semifinal dos 50 metros costas em 27,16 segundos, e o seu anterior máximo nacional era de 27,28 segundos, tendo ficado no sétimo posto - a 0,99 segundos da mais rápida, a britânica Lauren Cox (26,17) - e fora da final da prova.



A nadadora portuguesa também bateu os recordes nacionais dos 100 e 200 metros costas em Lublin, e vai participar no domingo na prova dos 400 estilos.



Por seu turno, Mariana Cunha, nos 200 metros mariposa, também foi afastada nas meias-finais, ficando igualmente no sétimo lugar, com um registo de 2.11,04 minutos, mais 6,36 segundos do que a finlandesa Laura Lahtinen.



Ambas tinham garantido a presença nas meias-finais durante a manhã, ao contrário dos restantes nadadores lusos que estiveram hoje em ação.



Na prova de 50 metros costas, mas no setor masculino, João Costa obteve o 19.º registo, com 23,76 segundos, em igualdade com o belga Noah Verreth, potencial segundo lugar de repescagem, enquanto Miguel Nascimento foi apenas 32.º colocado, com 24,20.



Mas ambos melhoraram os seus recordes pessoais (23,80 e 24,30, respetivamente).



Na mesma prova, mas do setor feminino, Rafaela Azevedo fez 27,70.



Vasco Morgado, tal como João Costa, não ficou muito distante de poder disputar as meias-finais dos 200 metros mariposa, ao terminar em 20.º, o primeiro posto abaixo dos dois nadadores repescados, com o tempo de 1.55,94 minutos (melhorando o seu anterior recorde pessoal de 1.57,37).



Também competiram nas eliminatórias de manhã Ana Rodrigues, 24.ª classificada nos 50 metros bruços, com 30,67 segundos, e Alexandre Amorim, 38.º na mesma prova no setor masculino, com 27,17 (a escassos centésimos do seu recorde nacional de 27,01).