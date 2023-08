Camila Rebelo de prata nos 100 metros costas na "Universíada"

A nadadora do Louzan Natação cumpriu a final em 01.00,52 minutos, sendo apenas batida por 32 centésimos de segundo pela polaca Adela Piskorska (01.00,20). A italiana Federica Toma terminou no terceiro posto (01.00,65).Camila Rebelo ficou a escassos 23 centésimos da marca de referência para Paris2024 (01.00,29) e a 53 da marca de qualificação (59,99), ao melhorar o anterior recorde nacional, de 01.00,66, que tinha alcançado em 15 de agosto de 2022, em Roma.Esta foi a segunda medalha de prata que a nadadora natural de Vila Nova de Poiares conquistou na "Universíada" de 2023, depois do segundo lugar nos 200 metros costas, na quarta-feira.Na altura, Camila Rebelo tornou-se, aos 20 anos, na primeira nadadora portuguesa a subir a um pódio mundial. Antes, apenas Alexandre Yokochi tinha arrebatado uma de medalha de ouro, na "Universíada" de 1987, e uma de prata, em 1985, nos 200 metros bruços.Este ano, também Gabriel Lopes subiu ao pódio, e logo ao lugar mais alto, ao vencer a competição de 200 estilos, na quinta-feira.Com os dois "metais" de Camila Rebelo, a missão organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) aos Jogos Mundiais Universitários de 2023 soma cinco medalhas, depois do ouro do velocista João Coelho, nos 400 metros, e da prata no lançamento do peso, para Eliana Bandeira.