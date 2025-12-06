Camila Rebelo e Mariana Cunha nas meias-finais nos Europeus de piscina curta

Camila Rebelo, que na sexta-feira foi oitava classificada na final dos 100 metros costas, terminou no 18.º lugar nas eliminatórias da distância mais curta, o último de apuramento (uma vez que duas nadadoras foram descartadas devido ao limite de representantes por país), com o tempo de 27,37 segundos, mais 1,40 do que a mais rápida, a italiana Sara Curtis.



A nadadora portuguesa já bateu os recordes nacionais dos 100 e 200 metros costas em Lublin e pode reeditar a proeza nos 50 metros ainda hoje (máximo de 27,28 segundos, que também lhe pertence), nas meias-finais da prova, para as quais a compatriota Rafaela Azevedo falhou por pouco o apuramento, ao terminar no 21.º posto, com a marca de 27,70.



A qualificação de Mariana Cunha nos 200 metros mariposa foi menos custosa, uma vez que estavam inscritas apenas 17 atletas e, com a desistência da húngara Panna Ugrai, ficaram encontradas as 16 apuradas para as meias-finais. A portuguesa foi a 12.ª posicionada, com o tempo de 2.13,40 minutos.



Na prova de 50 metros costas, mas no setor masculino, João Costa obteve o 19.º registo, com 23,76 segundos, em igualdade com o belga Noah Verreth, potencial segundo lugar de repescagem, enquanto Miguel Nascimento foi apenas 32.º colocado, com 24,20.



Vasco Morgado, tal como João Costa, não ficou muito distante de poder disputar as meias-finais dos 200 metros mariposa, ao terminar em 20.º, o primeiro posto abaixo dos dois nadadores repescados, com o tempo de 1.55,94 minutos.



Ana Rodrigues, 24.ª classificada nos 50 metros bruços, com 30,67 segundos, e Alexandre Amorim, 38.º na mesma prova no setor masculino, com 27,17, ficaram mais longe de poder voltar a entrar ainda hoje na piscina de Lublin, na sessão da tarde, reservada a meias-finais e finais.