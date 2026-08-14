Camila Rebelo melhora recorde nacional rumo à final dos 100 metros costas

No Centro Aquático de Paris, onde se sagrou vice-campeã continental dos 200 costas na terça-feira, Camila Rebelo, de 23 anos, nadou em 59,50 segundos, abaixo dos 1.00,34 minutos cronometrados em 2025 nos Jogos Mundiais Universitários, na Alemanha, e dos 1.00,43 protagonizados nas eliminatórias.



A atleta do Louzan tornou-se a primeira lusa a completar os 100 costas abaixo do minuto e foi a oitava mais rápida nas ‘meias’, que foram dominadas pela francesa Mary-Ambre Moluh, com 58,21 segundos, e qualificaram metade das 16 nadadoras para a final, agendada para sábado, às 20:12 locais (19:12 em Lisboa).



Camila Rebelo conquistou, para já, a única medalha de Portugal na 38.ª edição dos Campeonatos da Europa, ao arrebatar a prata nos 200 costas, distância da qual se sagrou campeã continental em Belgrado2024, na Sérvia.



De fora da final dos 200 mariposa ficou Vasco Morgado, que, a exemplo das eliminatórias, logrou o 15.º e penúltimo registo nas ‘meias’, com um novo recorde pessoal de 1.57,07 minutos, mas distante dos oito apurados.



Esse lote é encimado pelo francês Léon Marchand, cuja marca de 1.53,95 minutos reforçou a candidatura ao título europeu, numa distância em que tem os títulos olímpico, alcançado em Paris2024, e mundial, em Fukuoka2023.



Vasco Morgado, de 20 anos e vinculado ao Algés e Dafundo, já tinha sido 44.º classificado nas eliminatórias dos 100 mariposa e encerrou a sua participação nos Europeus, que definiram mais seis campeões continentais na sessão vespertina do quinto e antepenúltimo dia de competições de natação pura.



