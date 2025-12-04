Camila Rebelo na final dos 100 metros costas dos Europeus de piscina curta

Com 57,79 segundos, Camila Rebelo superou o seu melhor registo, de 58,14 em 2023, avançando com o sexto tempo para as meias-finais, nas quais conseguiu o sétimo melhor desempenho para a final de sexta-feira, em 57,80.



Nesta prova, Rafaela Azevedo tinha terminado em 23.ª, com o tempo de 1.00,30.



Na quarta-feira, Camila Rebelo tinha sido quarta classificada nos 200 metros costas, com novo recorde nacional, em 2.03,51 minutos.



Mariana Cunha avançou para as meias-finais dos 100 metros mariposa, com 58,63 segundos, perto do seu recorde nacional, de 58,01, contudo, no acesso à final, não evoluiu além dos 58,28, que lhe valeram o oitavo e ultimo lugar na sua meia-final.



Esta manhã, Francisca Martins tirou mais de dois segundos ao seu recorde pessoal nos 800 metros livres, ao nadar em 8.29,16 minutos e superar os anteriores 8.31,79, terminando na 11.ª posição das eliminatórias e falhando o apuramento para a final.



Nos 100 metros costas, João Costa ficou a apenas 15 centésimos de se qualificar para as meias-finais, ao terminar com o 23.º tempo das eliminatórias, com 51,81 segundos, aproximando-se também da sua melhor marca pessoal (51,34).



Também perto das meias-finais ficou Mariana Cunha nos 100 metros mariposa, ao nadar em 58,63 segundos, a apenas 15 centésimos do apuramento, ficando com o 17.º tempo.



Ana Guedes foi 24.ª na mesma prova, em 1.01,10 minutos, enquanto, no setor masculino, Vasco Morgado venceu a sua série, mas foi apenas 32.º nas eliminatórias, com 51,96 segundos.



Na estafeta mista de 4x50 metros livres, Miguel Nascimento, Alexandre Amorim, Mariana Cunha e Ana Pinho Rodrigues conseguiram o 13.º tempo, em 1.34,61 minutos.

