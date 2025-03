Camila Rebelo prata no Open de Espanha

Nos mesmos 200 costas, mas entre masculinos, Ricardo Santos foi quarto classificado, ao bater o recorde nacional, que agora fixou, aos 19 anos, em 2.00,97, em prova ganha por Diogo Albaladejo (1.58,74) – o olímpico João Costa venceu a final B, com 2.03,32.Ana Pinho Rodrigues venceu a final B dos 50 livres, que nadou em 26,36, mais de um segundo acima do seu recorde nacional, enquanto outro olímpico, Miguel Nascimento, foi quarto na final B dos 50 livres, com 23,26.Na quarta-feira, na abertura do Open de Espanha em Sabadell, Portugal logrou prata nos 50 metros mariposa, com Ana Guedes, e bronze nos 50 costas, com Rafaela Azevedo.