Camila Rebelo sétima nos 100 metros costas dos Europeus de piscina curta

Depois de ter sido quinta nos 200 costas, com recorde nacional, Camila, que nos 100 melhorou um lugar em relação à meia-final, cumpriu a prova em 58,18 segundos, a quatro centésimos do seu melhor registo, que conseguiu na sexta-feira durante a meia-final, a referência a bater em Portugal.

O ouro foi conquistado pela holandesa Kira Toussaint, em 55,88 segundos, acompanhada no pódio pela britânica Medi Harris, com 56,81, e pela francesa Mary-Ambre Mouh, com 57,10.

Com 46,95 segundos, Diogo Lopes foi bem-sucedido nos 100 metros livres, depois de ter conseguido a derradeira vaga, a oitava, apos ter sido 10.º nas eliminatórias, com 47,17.

Miguel Nascimento, que tinha sido 17.º, com 48,38, acabou em 15.º, com 47,83.

Nos 200 metros costas, Gabriel Lopes tinha sido oitavo nas eliminatórias, com 1.53,54 minutos, contudo, apesar de ter melhorado 42 centésimos de segundo, falhou a final, com o novo tempo, a 1,05 segundos do registo necessário.

De manhã, João Costa tinha-se quedado pelo 23.º lugar, com 1.58,58.

Francisca Martins passou as eliminatórias dos 200 metros livres, com 1.57,39 minutos, o 16.º tempo entre 41 participantes, contudo, nas meias-finais, apesar de ter melhorado, para 1.56,81, o melhor que conseguiu foi subir a 14.ª, quando a última nadadora a atingir a prova decisiva o fez em 1.55,14.

Ana Guedes e Mariana Cunha foram 23.ª e 25.ª, respetivamente, nos 50 metros mariposa, não passando das eliminatórias.

Já a estafeta mista de Portugal de 4x50 metros livres, composta por Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Mariana Cunha e Francisca Martins, terminou a prova com a marca de 1.34,86 minutos, melhor tempo nacional de seleções, o que lhes garantiu a 12.ª marca das qualificações, não conseguindo o apuramento.

No domingo, no último dia da competição, destaque para Francisca Martins nos 400 metros livres, bem como para a estafeta mista de 4x50 metros estilos.