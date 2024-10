Camisola de Michael Jordan de 1997 vai a leilão

Um desses jogos foi o lendário "crossover" (drible) que o então estreante Allen Iverson fez com os Philadelphia 76ers.Segundo a Sobethy, trata-se de um item raro, dado que a maioria das camisolas “perde a rastreabilidade com o tempo”.A coleção inclui outras duas camisolas, uma usada por Jordan no primeiro jogo dos "playoffs" de 1998, no ano conhecido como ‘The Last Dance’, e outra que usou durante sete meses na temporada 1988-1989.Estarão também em leilão uma bandeira dos Estados Unidos assinada pelos membros do "Dream Team" que o "23" usou durante a cerimónia de entrega de medalhas nos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992 e um conjunto autografado de camisola e sapatos de treino dos seus tempos na Universidade da Carolina do Norte.O leilão destes objetos será "online" entre 23 de outubro e 4 de novembro.