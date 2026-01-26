Mais Modalidades
Campeã em título Madison Keys afastada nos "oitavos" do Open da Austrália
A tenista Madison Keys está oficialmente fora da corrida pelo título de bicampeã do Open da Austrália. A norte-americana foi afastada da competição pela compatriota Jessica Pegula em dois parciais.
Pegula venceu a campeã da última edição do Open da Austrália por 6-3 e 6-4, num duelo a contar para os oitavos de final do primeiro Grand Slam do ano.
Já tenista Iga Swiatek, número dois do mundo, qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final da competição, ao vencer a australiana Maddison Inglis.A polaca venceu os parciais por 6-0 e 6-3, e mantém-se na corrida pelo troféu do único torneio do Grand Slam que lhe falta conquistar, depois de ter saído derrotada nas meias-finais da última edição, frente à vencedora Keys.
Swiatek defronta Elena Rybakina, número cinco do ranking mundial da WTA, na próxima fase do Open da Austrália.
Jessica Pegula encontra a vencedora da partida entre Wang Xinyu (46ª do ranking) e Amanda Anisimova, quarta colocada da WTA.
