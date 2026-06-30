Campeã Iga Swiatek apura-se para a segunda ronda

Iga Swiatek, terceira do ranking mundial, afastou Taylor Townsend (79.º), por 6-1, 2-6 e 6-3, em duas horas e dois minutos, apurando-se pela 27.ª vez seguida para a segunda ronda, que não falha desde a edição de 2019 do `major` londrino.

Vencedora de quatro edições de Roland Garros (2020, 2022, 2023 e 2024) e de uma do Open dos Estados Unidos (2022), Swiatek vai defrontar a checa Karolina Pliskova (73.ª), que hoje afastou a compatriota Tereza Valentova (54.ª).