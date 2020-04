Campeã olímpica do heptatlo muda de prova nos Europeus

A atleta, de 25 anos, prefere não competir este ano no heptatlo nos Europeus, ainda programados para o período entre 25 e 30 de agosto, de modo a recuperar por completo das lesões e poder focar-se na defesa do título olímpico nos Jogos de Tóquio, adiados para 2021 devido à crise sanitária existente com a pandemia da covid-19.”, revelou a atleta ao site belga sporst.be.Nafissatou Thiam tem uma marca pessoal de 2,02 metros no salto em altura, exatamente o mesmo registo da campeã olímpica no Rio de Janeiro, a espanhola Ruth Beitia, enquanto que no comprimento o seu melhor desempenho é de 6,86 metros.Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a belga saltou no heptatlo mais um centímetro do que Beitia no salto em altura que lhe valeu o título, com 1,97 metros.O adiamento dos Jogos de Tóquio2020 acabou por ser uma boa notícia para Thiam, com a possibilidade de recuperar em pleno de uma lesão no cotovelo.”, disse a belga.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devendo realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto, quase um ano depois das datas inicialmente previstas (24 de julho e 9 de agosto de 2020), devido à pandemia da covid-19.