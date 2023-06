Campeã Sérvia avança no Europeu de basquetebol feminino

No outro jogo do dia, que definiu o quadro dos quartos de final, a Alemanha derrotou a Eslováquia, por 79-69, e também avança no torneio.Para chegar às meias-finais, a favorita Sérvia vai jogar na quinta-feira contra a Bélgica, medalhada de bronze no último Euro de basquetebol feminino.A Bélgica, que continua sem derrotas no torneio, não se antevê como uma adversária fácil.A França, que também não perdeu, vai jogar contra o Montenegro, enquanto República Checa-Hungria e Alemanha-Espanha completam o quadro dos "quartos".Quem vencer na quinta-feira, novamente em Liubliana, assegura uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.Os derrotados vão depois lutar pelo quinto lugar, que também vale o "passaporte" olímpico - ou mesmo o sexto, caso a França (país organizador dos Jogos e como tal qualificada) se classifique nos cinco primeiros lugares.