Campeão Benfica inicia temporada de basquetebol com Oliveirense

Na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), onde se realizou o evento, o calendário da prova feminina foi o primeiro a ser anunciado, sendo que, tal como no masculino, apenas foram revelados os jogos da primeira jornada.



Este sorteio teve como condicionante evitar que as equipas da mesma associação distrital - três de Aveiro e outras tantas de Lisboa - joguem em casa ao mesmo tempo, para permitir que os adeptos da modalidade possam assistir ao maior número de jogos.



Com a primeira ronda a arrancar no fim-de-semana de 04 e 05 de outubro, o Benfica arranca o campeonato no terreno do Coimbrões, ao passo que o Sporting, recém-promovido ao primeiro escalão, faz uma viagem mais curta e medirá forças com o Quinta dos Lombos, em Carcavelos.



Por sua vez, o finalista vencido da época passada, o Esgueira, defronta a Sanjoanense na condição de forasteiro.



Já no quadro masculino, com condicionantes semelhantes ao feminino, o tetracampeão Benfica abre o campeonato recebendo a Oliveirense, enquanto o FC Porto, finalista nas duas temporadas anteriores, recebe o Vasco da Gama e o Sporting, semifinalista em 2024/25, viaja até Guimarães.



Destaque ainda para o estreante Sporting de Braga na elite masculina do basquetebol luso, que viaja até ao Barreiro, onde defrontará o Galitos.



Na nova temporada regista-se uma alteração na lei da elegibilidade de jogadores, sendo que as equipas poderão inscrever seis estrangeiros, desaparecendo a obrigatoriedade de um deles ser comunitário ou equivalente.