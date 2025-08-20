Campeão da NBA Axel Toupane reforça equipa de basquetebol do FC Porto
O extremo internacional francês Axel Toupane, campeão da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 2021, vai reforçar a equipa de basquetebol do FC Porto, anunciaram hoje os vice-campeões portugueses.
Toupane, de 33 anos e 2,01 metros, sagrou-se campeão da NBA ao serviço dos Milwaukee Bucks, numa temporada em que disputou oito encontros na fase regular e três nos play-offs.
“Na Europa, [o maior feito] diria que chegar à ‘final four’ da Euroliga, com o Zalgiris Kaunas, ou ter terminado um Mundial no terceiro lugar com a minha seleção. Nos Estados Unidos, ser campeão da NBA em 2021 foi um grande feito também”, disse, aos canais de comunicação dos ‘azuis e brancos’.
Apesar de não ter sido escolhido no ‘draft’ da NBA em 2014, Toupane acabaria por assinar pelos Toronto Raptors em 2014/15, época em que se estrearia, mas já ao serviço dos Denver Nuggets, passando ainda por New Orleans Pelicans, antes de chegar aos Milwaukee Bucks.
Além das três temporadas na NBA (2015/16, 2016/17 e 2020/21), Toupane jogou no Zalgiris Kaunas (Lituânia), no Olympiacos (Grécia), no Unicaja Málaga (Espanha), no SIG Strasbourg (França), no Paris Basketball (França), no Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (França), no Homenetmen Beirut (Líbano) e no Taoyuan Leopards (Taiwan).
O novo reforço já esteve hoje no primeiro treino do FC Porto, novamente comandado por Fernando Sá, para a época 2025/26, ao contrário dos lesionados Tanner Omlid e Gonçalo Delgado, de Miguel Queiroz e Vladyslav Voytso, ao serviço de Portugal, e do regressado Jalen Riley, que só chega na quinta-feira.
