Campeão da Vuelta Jonas Vingegaard caiu num treino mas não sofreu lesões graves

“Felizmente, [Vingegaard] está bem e não sofreu lesões graves. Como equipa, queríamos instar os fãs que andam de bicicleta a priorizar a segurança”, escreveu a formação neerlandesa na sua conta na rede social X.



Na segunda-feira, circularam informações nessa mesma rede social que indicavam que Vingegaard teria caído numa descida em Fuente de la Reina, em Málaga (Espanha), onde tem casa, num incidente em que poderia ter estado envolvido um ciclista amador.



“Para o vosso bem-estar e dos outros, por favor permitam aos ciclistas treinar e proporcionem-lhes tanto espaço e tranquilidade quanto possível”, conclui a Visma-Lease a Bike.



O dinamarquês de 29 anos tem como primeiro grande objetivo esta temporada a estreia na Volta a Itália, onde se encontrará com o português João Almeida (UAE Emirates), o ciclista que derrotou na última Vuelta.



Depois, rumará ao Tour, onde vai tentar uma terceira vitória na geral (2022 e 2023), depois de ter sido segundo nas duas últimas edições.



A primeira prova que consta no calendário de Vingegaard, que não vai defender o título na Volta ao Algarve, é a Volta aos Emirados Árabes Unidos, que arranca em 16 de fevereiro.