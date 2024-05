Campeão em título Daniil Medvedev eliminado do Masters 1.000 de Roma

Medvedev, atual número quatro do ranking ATP, não resistiu na quarta ronda do torneio na capital italiana, perdendo com o 16.º do mundo em dois sets, pelos parciais de 1-6 e 4-6, num encontro que durou uma hora e 14 minutos.



No ano passado, o russo impôs-se na decisão ao norueguês Holger Rune – também ele já afastado na presente edição – para conquistar o seu primeiro título numa prova em terra batida.



Nos quartos de final do Masters 1.000 de Roma, Tommy Paul vai defrontar o polaco Hubert Hurkacz, nono da hierarquia mundial, que hoje bateu o argentino Sebastián Báez.



Também hoje, o português Nuno Borges (53.º) caiu em dois sets nos oitavos de final (2-6 e 5-7), perante o alemão Alexander Zverev, quinto do ranking e único resistente do top 5 ATP em prova, face às eliminações de Novak Djokovic, líder da hierarquia, e Medvedev, e às ausências de Jannik Sinner (número dois) e Carlos Alcaraz (número três), ambos por lesão.