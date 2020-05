Campeão europeu de corta-mato suspenso por doping

“Decidimos que Robel Fsiha será suspenso (...) no período compreendido entre 5 de fevereiro de 2020 e 4 de fevereiro de 2024”, revelou Ake Thimfors, presidente do organismo sueco de combate ao doping, em declarações à AFP, assinalando que a decisão foi tomada por unanimidade, na segunda-feira.



O atleta, que dispõe até 1 de junho para recorrer, explicou que “apenas tomou um medicamento devido a uma constipação”, mas a Federação Sueca de Atletismo informou que Fsiha acusou o consumo de “uma substância proibida” na sequência de um controlo efetuado em 25 de novembro de 2019.



Fsiha, de 24 anos, natural da Eritreia e que chegou à Suécia em 2013 com estatuto de refugiado, sagrou-se campeão europeu de corta-mato pouco tempo depois, em 8 de dezembro, em Lisboa, tornando-se o primeiro atleta sueco a conquistar o título continental.



Na prova disputada no Parques da Bela Vista, na capital portuguesa, Fsiha impôs-se em 29.59 minutos ao turco Aras Kaya, segundo classificado, que concluiu a prova em 30.10.