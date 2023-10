Campeão FC Porto com Lleida, Noisy e Coutras na `Champions` de hóquei

No Grupo C, os campeões europeus em título terão oposição teoricamente mais 'apertada' ante o Lleida, com duas formações gaulesas a comporem a 'poule'.



Além dos 'dragões', o Valongo, finalista vencido da última edição da principal competição europeia de clubes da modalidade, vai defrontar outro clube português, o Sporting de Tomar, que entrou na competição já na primeira fase, superada só com vitórias.



Nesse Grupo B estão também os espanhóis do Noia e os alemães do Herringen.



Já a Oliveirense foi sorteada na 'poule' A, com os espanhóis do Igualada, os italianos do Forte dei Marmi e os suíços do Diessbach.



Os jogos desta fase estão agendados para os dias 03, 04 e 05 de novembro.



Na Taça Europa, o Hóquei Clube de Braga teve uma 'fava' no Grupo B, ao ficar com o Follonica, de Itália, além de dois clubes suíços, o Wimmis e o Uttigen, em outro sorteio hoje realizado.



Já o Murches foi sorteado na 'poule' D com o Voltregà, de Espanha, que é o adversário teoricamente mais forte, além do Lyon, de França, e do Walsum, da Alemanha.



Esta fase de grupos será disputada entre 17 e 19 de novembro, com jogos a uma única volta com vista a seguir em frente.