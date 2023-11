Campeão FC Porto confirma apuramento para a `Champions` de hóquei em patins

Concluída a qualificação, o FC Porto junta-se a Oliveirense, Sporting de Tomar e Valongo - que já tinham garantido o apuramento no sábado - na fase de grupos, para a qual se tinham apurado diretamente Benfica, Sporting e Óquei de Barcelos.



A Oliveirense venceu o Grupo A da segunda ronda de qualificação, concentrado em Forte dei Marmi, em Itália, com o pleno de vitórias, relegando para segundo lugar o clube anfitrião, seu adversário de hoje, com um triunfo por 3-1.



Bruno di Benedetto, Nuno Santos e Facundo Navarro foram os autores dos golos lusos, enquanto o tento de honra da equipa transalpina, que também se qualificou, foi de Francesco Compagno.



No outro encontro do grupo, os espanhóis do Igualada venceram por 3-1 os suíços do RHC Diessbach, seguindo ambos para a Europe Cup.



Em Tomar, no duelo fratricida para decidir o vencedor do grupo, o anfitrião Sporting de Tomar levou a melhor sobre o Valongo, por 5-4, mas ambas as equipas já estavam virtualmente apuradas.



Em jogo de reviravoltas, o triunfo acabou por pender para os locais, com golos de Pedro Martins, Gonçalo Neto, Guilherme Silva, Alexandre Marques e Franco Ferruccio.



Pelo Valongo, que esteve por duas vezes na frente do marcador e chegou a estar a vencer por 4-2, marcaram João Lima, Miguel Moura, Carlos Ramos e João Almeida.



No outro jogo, entre equipas já 'condenadas' à Europe Cup, o Noia goleou o SK Herringen por 8-0.



Na última e decisiva jornada do Grupo C, concentrado na cidde espanhola de Lérida, o FC Porto, campeão europeu em título esmagou por 12-1 os franceses do US Coutras e assegurou a primeira posição, com sete pontos, em igualdade com o Lleida.



A goleada dos 'dragões' foi construída com golos de Roc Pujadas (cinco), Diogo Barata (três), Carlo di Benedetto (três) e Ezequiel Mena, contra um de Sérgio Pérez.



O Lleida garantiu o apuramento com um triunfo por 4-1 frente aos franceses do CS Noisy Le Grand.



O Grupo D, na Catalunha, foi dominado pelas equipas espanholas do Reus e do CP Calafell, que terminaram na primeira e segunda posições, respetivamente, com sete pontos.



Concluída a segunda ronda de qualificação apuraram-se para a fase de grupos Oliveirense, Sporting de Tomar, Valongo e FC Porto (Portugal), Forte di Marmi (Itália), Lleida, Reus e Calafell (Espanha).



Já se encontram diretamente apuradas as equipas do Benfica, Sporting e Óquei de Barcelos (Portugal), FC Barcelona, Liceu da Corunha (Espanha), Amatori Lodi e Trissino (Itália) e Saint-Omer (França).