Campeão FC Porto vence Sporting por 80-76 e conquista Supertaça de basquetebol

Frente aos detentores da Taça de Portugal, os `dragões`, que sucedem ao Benfica no palmarés da prova, viraram o resultado, depois de terem chegado ao intervalo com uma desvantagem de 10 pontos (41-31).

O FC Porto conseguiu a sua nona supertaça masculina e isolou-se no segundo lugar do palmarés, com mais um troféu do que a Ovarense, terceira, mas a distantes sete do Benfica, que lidera com um total de 16 conquistas.