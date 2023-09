Campeão mundial de motonáutica F2 vence em Vila Velha de Ródão

O piloto natural dos Emirados Árabes Unidos, que conquistou já este mês o título de campeão do mundo, numa prova em Peso da Régua (Vila Real), completou as 49 voltas no espelho de água do rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, em 44.50,553 minutos, tendo liderado a prova desde o início.



A corrida, que contou com alguns percalços e um acidente, sem vítimas a registar, ditou ainda o segundo lugar ao piloto Edgaras Riabko (44.56,916 minutos) e a terceira posição para Stefan Arand (44.59.756).



O piloto português Duarte Benavente ocupou desde o início da prova a segunda posição, mas foi penalizado, terminando no sétimo lugar da geral, “por não respeitar a linha de arranque”, segundo a organização.



No que diz respeito ao campeonato do mundo, depois de ter sido atribuído o título a Rashed Al Quemzi, faltava conhecer os pilotos que iriam ocupar a segunda e a terceira posição, tendo ficado decidido na prova de Vila Velha de Ródão que o piloto Edgaras Riabko ocuparia o segundo lugar e Stefan Arand a terceira.



Após a corrida, que envolveu 15 pilotos, o campeão do mundo, Rashed Al Qemzi, manifestou-se satisfeito com a vitória, acrescentando aos jornalistas que vai preparar a nova época para “renovar” o título mundial.



O evento, que leva ao concelho os principais pilotos desta modalidade, é organizado pela Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) e pelo município de Vila Velha de Ródão, sob a égide da União Internacional de Motonáutica (UIM).



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Federação de Motonáutica de Portugal, Paulo Ferreira, classificou como “frenética” a prova de Vila Velha de Ródão, considerando que os pilotos andaram “no limite”.



“Nós tivemos imensos acidentes porque toda a agente estava a dar o limite aqui, toda a gente lutou pelo segundo e terceiro lugares. Os meus parabéns também aos bombeiros, à equipa de resgate, provamos que sabemos organizar”, disse.



O presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, classificou a prova de “espetacular”, e garantiu que, “à partida”, a iniciativa regressa ao concelho em 2024.



“Vila Velha de Ródão, como diz o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, já é a capital da motonáutica, por isso, 2024 já é um dado adquirido”, disse.