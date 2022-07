Campeão nacional absoluto Pedro Lancart vence 2.º Open XiraGolfe

O jogador luso, de 21 anos, conquistou o seu segundo título do ano em torneios do circuito profissional português e prepara-se agora para defender, para a semana, o seu título nacional, na Aroeira.

Pedro Lancart, que entrou na última volta com uma confortável vantagem de sete pancadas, ainda levou um pequeno susto, quando viu a sua vantagem ser encurtada para apenas dois golpes por Pedro Almeida, mas acabou por assegurar a vitória no torneio que distribui 20 mil euros e prémios monetários com três pancadas de avanço, terminando esta terceira volta com 74 pancadas (duas acima do par do campo), num acumulado de 210 (seis abaixo).

Pedro Almeida, que partiu com sete pancadas de atraso, assegurou o segundo lugar, a três pancadas do vencedor, enquanto o espanhol Vicente Blázquez foi terceiro, com mais seis pancadas.

A melhor jogadora feminina foi a tetracampeã nacional Susana Ribeiro, no 16.º posto (com mais 12), enquanto o melhor amador foi Filipe Salazar de Sousa, na 17.ª posição (mais 13).

VR // VR