Campeão nacional Etson Barros nos 19 selecionados para os europeus de corta-mato

Etson Barros, de apenas 22 anos, vai competir, no entanto, na prova de sub-23, cujos nacionais também ganhou, no domingo na Amora, Setúbal, sendo acompanhado nesta prova por João Pais, Pedro Amaro e Rúben Amaral.



A equipa sénior será, assim, composta por Alexandre Figueiredo, André Pereira, Duarte Gomes, João Pedro Pereira e Miguel Moreira.



Nos sub-20, Portugal vai contar com André Barbosa, André Nathan Geada, João Pedro Santos, Lourenço Rodrigues e Rui Mineiro.



No setor feminino, sem elites, a formação lusa será composta pela sub-23 Inês Borba e pelas sub-20 Diana Fernandes, Lara costa, Petra Santos e Stela Fernandes.



Em 2022, Portugal não participou nas competições individuais de elites.