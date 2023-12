Campeão olímpico Lin Xiaojun magoado com críticas

Lin Xiaojun e Liu Shaoang estavam na liderança quando colidiram durante a final dos 500 metros masculinos em Pequim, no passado fim de semana. Lin, medalhista de ouro nos 1500 metros nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, em 2018, quando competia pela Coreia do Sul, e múltiplo campeão mundial, disse que foi alvo de críticas na Internet.



“Vejo que algumas contas nas redes sociais publicam regularmente comentários muito hostis e até maliciosos”, escreveu Lin, nascido na Coreia do Sul, no Weibo, equivalente ao X (antigo Twitter), na China, lamentando: "Estes comentários não só magoaram os meus colegas de equipa, treinadores e outros membros da nossa comitiva, como também me magoaram profundamente, o que afetou seriamente os nossos treinos e as nossas vidas".



O patinador de 27 anos, que antes de se mudar para a China usava o nome de Lim Hyo-jun, confessou-se "zangado e triste" com os comentários: "Detesto este tipo de comportamento".



As mensagens ofensivas deixaram de ser visíveis hoje, possivelmente apagadas pela censura chinesa.



Lin não é o primeiro atleta chinês a ser recentemente alvo de ataques online por parte de fãs descontentes.



No mês passado, a estrela do basquetebol Yao Ming afirmou que as críticas à equipa masculina tinham ido longe demais, depois de alguns jogadores terem sido insultados na sequência de uma série de resultados dececionantes.



"Algumas críticas à técnica e à tática são bem-vindas", afirmou Yao Ming, antigo basquetebolista dos Houston Rockets, oito vezes selecionado para o All Star Game da Liga norte-americana (NBA) e atual presidente da Associação Chinesa de Basquetebol, acrescentando: "Mas algumas coisas ultrapassaram o âmbito do basquetebol e não estamos de acordo".