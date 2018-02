Campeão paralímpico Roderick Townsend-Roberts representa Sporting até Tóquio2020

Lusa 08 Fev, 2018, 16:18 | Outras Modalidades

"É uma honra e um orgulho tremendo. O Sporting é falado em todo o mundo como o melhor clube paralímpico e claro todo o atleta gosta de representar os melhores clubes. Agora estou no melhor", disse Roderick Townsend-Roberts.



Para além dos títulos alcançados no Rio2016, Roderick Townsend-Roberts, de 25 anos, sagrou-se campeão mundial do salto em altura nos Mundiais2017 (IPC), em Londres, onde bateu o seu anterior recorde mundial, com a marca de 2,14 metros.



Roderick Townsend-Roberts agradeceu ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, "a coragem de apostar no desporto paralímpico" e prometeu "muito trabalho para levar o leão cada vez mais alto e retribuir com medalhas a confiança depositada".



"É o melhor do mundo na sua categoria, vem para ajudar o clube a alcançar novas conquistas internacionais e certamente contribuirá na evolução dos atletas portugueses", defendeu a diretora do departamento paralímpico leonino, Márcia Ferreira.



Para Márcia Ferreira, Roderick Townsend-Roberts "é um atleta completo, dado que faz salto em altura, salto em comprimento, triplo salto e 100 metros, e a prova disso é o estatuto de líder da equipa de atletismo dos Estados Unidos".



"Quando trabalhamos todos para um Sporting tão grande como os maiores da Europa, o resultado natural é um Sporting tão grande como os maiores do mundo", sublinhou Márcia Ferreira.



Roderick Townsend-Roberts junta-se a Luís Gonçalves, Carolina Duarte, Gabriel Potra, Erica Gomes, Eduardo Sanca e Carolina Paim na equipa paralímpica de atletismo do Sporting.