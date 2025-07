Campeão Sporting arranca Nacional de voleibol em casa do Leixões

Os 'leões', que bateram as 'águias' na final dos play-offs por 3-2, chegaram ao sétimo título nacional, depois de uma 'seca' de sete anos, e interromperam a série de cinco títulos dos 'encarnados', que somam 12 e ocupam o terceiro lugar do ranking, liderado pelo Sporting de Espinho (18) e secundado pelo Técnico (13).



Depois do arranque da prova, agendado para 18 de outubro, o primeiro embate entre os dois grandes rivais de Lisboa está marcado logo para a terceira jornada, no Pavilhão da Luz, com data prevista para 11 de novembro, enquanto o Sporting recebe as 'águias', detentoras da Taça de Portugal, no dia 10 de janeiro de 2026, na 14.ª ronda.



Para a competição feminina, o Benfica, que se sagrou diante do Sporting de Braga campeão nacional pela 10.ª vez, mas que já não festejava o título há precisamente 50 anos, desde 1974/75, vai arrancar o campeonato em casa do Fiães, em 12 de outubro.



O sorteio ditou ainda que as 'encarnadas' recebam o FC Porto, vencedor da Taça Ibérica na época passada, na terceira jornada (26 de outubro), com as 'azuis e brancas' a receberem na ronda seguinte (03 de novembro) o Sporting, detentor da Taça de Portugal.



O dérbi lisboeta ficou marcado para 07 de dezembro, na sétima jornada.