Campeão Sporting no Funchal para a Taça de Portugal de andebol

O Sporting, campeão nacional de andebol, vai disputar o seu jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal no pavilhão do Académico do Funchal, em 21 de dezembro, ditou o sorteio, hoje realizado em Lisboa.

O sorteio de hoje foi condicionado, com os seis primeiros classificados do principal escalão na época transata a não se poderem defrontar, o que evitou cruzamentos entre Sporting, FC Porto, Benfica, ABC, Águas Santas e Marítimo.



Por outro lado, todas as equipas que atuam no campeonato, sempre que são sorteadas com uma equipa de um escalão inferior, jogam na condição de visitantes.



Todos os jogos estão marcados para 21 de dezembro.



- Programa dos 16 avos de final:



Alavarium - FC Porto



Benavente - Benfica



Académico do Funchal - Sporting



Arsenal Devesa - ABC



Tarouca - Águas Santas



Gaia - Marítimo



AC Lamego - Ginásio Santo Tirso



Boavista - Estarreja



Boa-Hora - Nazaré



Sanjoanense - Horta



Académico - Belenenses



Carvalhos - Póvoa



São Bernardo - Marienses



Juve Lis - Avanca



Estrela Amadora - Vitória Guimarães



Alto do Moinho - Almada