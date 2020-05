Campenato nacional de hóquei em patins volta a ter `play-offs` na próxima época

O organismo anunciou que, em 2020/21, o campeonato nacional será disputado num novo modelo, que terá, numa primeira fase, 14 equipas da I Divisão, passando as oito primeiras classificadas para os ‘play-offs’.



Entre 2006/07 e 2008/09, o título nacional já foi disputado neste modelo.



Além do novo sistema, a FPP anunciou ainda, através de um comunicado publicado no site, que haverá também uma nova prova, disputada pelos oito primeiros classificados da primeira volta.