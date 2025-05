Campeões Celtics eliminados às mãos dos New York Knicks

Num encontro em que os Celtics se apresentaram pela segunda vez sem a sua estrela Jayson Tatum, lesionado, os Knicks não deram qualquer hipótese e venceram por claros 119-81, voltando à final da conferência 25 anos depois e novamente contra os Indiana Pacers, que, em 2000, bateram os Knicks para marcarem presença na grande final.

O português Neemias Queta esteve em campo 4.22 minutos, tendo contribuído com apenas dois pontos, na que foi a quarta aparição nos play-offs esta temporada, superando o registo de 2023/24, quando se sagrou campeão pelos Celtics.Os Knicks asseguraram o triunfo na eliminatória por 4-2 e vão defrontar na final da conferência os Pacers, que afastaram por seu turno os Cleveland Cavaliers por 4-1.Num Madison Square Garden lotado, os Knicks não desaproveitaram a oportunidade de fechar em casa a eliminatória e, através de um coletivo bem 'oleado' e liderados por Jalen Brunson, autor de 23 pontos, superaram os campeões em título.Além de Brunson, cinco outros jogadores dos Knicks fecharam o encontro com pelo menos 10 pontos, destacando-se Josh Hart, que efetuou um triplo-duplo (10 pontos, 11 passes e 11 ressaltos), a primeira vez de um jogador dos Knicks em play-off depois de 1972, na altura com Walt Frazier.Karl-Anthony Towns (21 pontos, 12 ressaltos) e O.G Anunoby (23 pontos, 10 ressaltos) estiveram também em plano de destaque na equipa nova-iorquina.Do lado de Boston, Jaylen Brown (20 pontos) esteve ao seu nível, mas o mesmo não se pode dizer de Derrick White (oito pontos) e Kristaps Porzingis (quatro), que passaram ao lado do jogo, deitando por terra qualquer esperança de uma reviravolta miraculosa por parte dos campeões.