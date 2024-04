Campeões Nuggets entram nos play-offs da NBA com triunfo sobre os Lakers

A formação californiana ainda chegou ao intervalo na frente, por 60-57, depois um ‘triplo’ de muito longe de LeBron James quase sobre a ‘buzina’, mas o conjunto do Colorado arrancou para o triunfo no terceiro período (32-18).



O sérvio Nikola Jokic, autor de 32 pontos, 12 ressaltos e sete assistências, liderou os anfitriões, secundado por Jamal Murray, com 22 pontos, 10 assistências e seis ressaltos, Michael Porter Jr., com 19 pontos e oito ressaltos, e Aaron Gordon, com 12 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.



Por seu lado, Anthony Davis, com 32 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências, e LeBron James, com 27 pontos, oito assistências e seis ressaltos, foram os melhores dos forasteiros.



Num primeiro dia de play-offs em que as equipas casa venceram os quatro jogos, destaque, também no Oeste, para os Minnesota Timberwolves, que superaram de forma clara os Phoenix Suns por 25 pontos de diferença (120-95).



Anthony Edwards, com 33 pontos, nove ressaltos e seis assistências, foi a figura dos anfitriões, enquanto Kevin Durant liderou os visitantes, com 31 pontos e sete ressaltos.



No Este, os New York Knicks bateram os Philadelphia 76ers por 111-104, com 22 pontos de Jalen Brunson e Josh Hart e 21 do suplente Miles McBride, contra 33 de Tyrese Maxey e 29 de Joel Embiid.



Em Cleveland, também prevaleceram os anfitriões, os Cavaliers, que bateram os Orlando Magic por 97-83, comandados por 30 pontos de Donovan Mitchell.



Os play-offs da NBA prosseguem hoje, com o arranque das outras quatro eliminatórias, incluindo a receção dos Boston Celtics, de Neemias Queta, aos Miami Heat.