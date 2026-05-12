Campeões Thunder seguem imparáveis e estão na final da Conferência Oeste da NBA

Numa fase em que se assumem cada vez mais como grandes candidatos ao título, os Thunder terminaram a segunda ronda dos play-offs sem qualquer derrota, tornando-se a 11.ª equipa a começar a segunda fase com oito triunfos seguidos – o recorde pertence aos Golden State Warriros, que, em 2017, venceram os primeiros 15 encontros.



Depois de terem ‘varrido’ os Phoenix Suns, os Thunder aplicaram o mesmo 4-0 aos Lakers, mas o quarto jogo das meias-finais do Oeste acabou por ser o mais difícil, com a equipa de Oklahoma a passar definitivamente para a frente a 32,8 segundos do final.



Shai Gilgeous-Alexander, jogador mais valioso da fase regular e da final em 2025, voltou a ser o melhor marcador dos Thunder, com 35 pontos (12 dos quais da linha de lance livre), com Ajay Mitchell a chegar aos 28, com 10 no último período.



“Fizemos o nosso trabalho até agora, é só isso que significa. Fomos para o campo, executámos, jogámos a alto nível e conseguimos ganhar oito jogos difíceis contra muito bons adversários. É só isso que significa. Nada está garantido”, assumiu o base canadiano.



Aos 41 anos e na sua 23.ª temporada na NBA, LeBron James conseguiu um ‘duplo-duplo’ (24 pontos e 14 ressaltos), mas falhou um lançamento a 20 segundos do fim, que teria colocado os Lakers a vencer, naquele que pode ter sido o seu último encontro como profissional.



“Não sei o que me espera no futuro. Tenho muito tempo. Vou voltar e falar com a minha família e, quando for tempo, vocês vão saber o que decidi fazer”, disse ‘King’ James.



Os Thunder ficam agora à espera do adversário na final do Oeste, que vai sair do confronto entre os San Antonio Spurs e os Minnesota Timberwolves, numa eliminatória que está empatada a dois.



Com o mesmo resultado está a meia-final do Este entre os Detroit Pistons e os Cleveland Cavaliers, que venceram em casa, por 112-103, numa exibição histórica de Donovan Mitchell, que igualou o recorde de pontos na segunda parte de um jogo de play-offs, com 39 dos seus 43, e até podia ter batido o máximo, mas falhou um lance livre.



Os 'Cavs', que continuam invictos em casa nos play-offs, conseguiram também o melhor parcial da sua história em jogos da segunda fase, com um 24-0 desde o final do segundo período até aos seis minutos do terceiro parcial.



James Harden conseguiu o seu 40.º ‘duplo-duplo’ nos play-offs, com 24 pontos e 11 assistências, e, do lado dos Pistons, conseguiu a sua melhor pontuação da temporada, com 24 pontos, enquanto Cade Cunningham ficou, pela primeira vez, abaixo dos 20 pontos na segunda fase esta temporada, ao fazer 19.



