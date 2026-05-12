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Campeões Thunder seguem imparáveis e estão na final da Conferência Oeste da NBA
Os campeões Oklahoma City Thunder qualificaram-se na segunda-feira para a final da Conferência Oeste da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de baterem fora os Los Angeles Lakers, por 115-110.
Numa fase em que se assumem cada vez mais como grandes candidatos ao título, os Thunder terminaram a segunda ronda dos play-offs sem qualquer derrota, tornando-se a 11.ª equipa a começar a segunda fase com oito triunfos seguidos – o recorde pertence aos Golden State Warriros, que, em 2017, venceram os primeiros 15 encontros.
Depois de terem ‘varrido’ os Phoenix Suns, os Thunder aplicaram o mesmo 4-0 aos Lakers, mas o quarto jogo das meias-finais do Oeste acabou por ser o mais difícil, com a equipa de Oklahoma a passar definitivamente para a frente a 32,8 segundos do final.
Shai Gilgeous-Alexander, jogador mais valioso da fase regular e da final em 2025, voltou a ser o melhor marcador dos Thunder, com 35 pontos (12 dos quais da linha de lance livre), com Ajay Mitchell a chegar aos 28, com 10 no último período.
“Fizemos o nosso trabalho até agora, é só isso que significa. Fomos para o campo, executámos, jogámos a alto nível e conseguimos ganhar oito jogos difíceis contra muito bons adversários. É só isso que significa. Nada está garantido”, assumiu o base canadiano.
Aos 41 anos e na sua 23.ª temporada na NBA, LeBron James conseguiu um ‘duplo-duplo’ (24 pontos e 14 ressaltos), mas falhou um lançamento a 20 segundos do fim, que teria colocado os Lakers a vencer, naquele que pode ter sido o seu último encontro como profissional.
“Não sei o que me espera no futuro. Tenho muito tempo. Vou voltar e falar com a minha família e, quando for tempo, vocês vão saber o que decidi fazer”, disse ‘King’ James.
Os Thunder ficam agora à espera do adversário na final do Oeste, que vai sair do confronto entre os San Antonio Spurs e os Minnesota Timberwolves, numa eliminatória que está empatada a dois.
Com o mesmo resultado está a meia-final do Este entre os Detroit Pistons e os Cleveland Cavaliers, que venceram em casa, por 112-103, numa exibição histórica de Donovan Mitchell, que igualou o recorde de pontos na segunda parte de um jogo de play-offs, com 39 dos seus 43, e até podia ter batido o máximo, mas falhou um lance livre.
Os 'Cavs', que continuam invictos em casa nos play-offs, conseguiram também o melhor parcial da sua história em jogos da segunda fase, com um 24-0 desde o final do segundo período até aos seis minutos do terceiro parcial.
James Harden conseguiu o seu 40.º ‘duplo-duplo’ nos play-offs, com 24 pontos e 11 assistências, e, do lado dos Pistons, conseguiu a sua melhor pontuação da temporada, com 24 pontos, enquanto Cade Cunningham ficou, pela primeira vez, abaixo dos 20 pontos na segunda fase esta temporada, ao fazer 19.
Depois de terem ‘varrido’ os Phoenix Suns, os Thunder aplicaram o mesmo 4-0 aos Lakers, mas o quarto jogo das meias-finais do Oeste acabou por ser o mais difícil, com a equipa de Oklahoma a passar definitivamente para a frente a 32,8 segundos do final.
Shai Gilgeous-Alexander, jogador mais valioso da fase regular e da final em 2025, voltou a ser o melhor marcador dos Thunder, com 35 pontos (12 dos quais da linha de lance livre), com Ajay Mitchell a chegar aos 28, com 10 no último período.
“Fizemos o nosso trabalho até agora, é só isso que significa. Fomos para o campo, executámos, jogámos a alto nível e conseguimos ganhar oito jogos difíceis contra muito bons adversários. É só isso que significa. Nada está garantido”, assumiu o base canadiano.
Aos 41 anos e na sua 23.ª temporada na NBA, LeBron James conseguiu um ‘duplo-duplo’ (24 pontos e 14 ressaltos), mas falhou um lançamento a 20 segundos do fim, que teria colocado os Lakers a vencer, naquele que pode ter sido o seu último encontro como profissional.
“Não sei o que me espera no futuro. Tenho muito tempo. Vou voltar e falar com a minha família e, quando for tempo, vocês vão saber o que decidi fazer”, disse ‘King’ James.
Os Thunder ficam agora à espera do adversário na final do Oeste, que vai sair do confronto entre os San Antonio Spurs e os Minnesota Timberwolves, numa eliminatória que está empatada a dois.
Com o mesmo resultado está a meia-final do Este entre os Detroit Pistons e os Cleveland Cavaliers, que venceram em casa, por 112-103, numa exibição histórica de Donovan Mitchell, que igualou o recorde de pontos na segunda parte de um jogo de play-offs, com 39 dos seus 43, e até podia ter batido o máximo, mas falhou um lance livre.
Os 'Cavs', que continuam invictos em casa nos play-offs, conseguiram também o melhor parcial da sua história em jogos da segunda fase, com um 24-0 desde o final do segundo período até aos seis minutos do terceiro parcial.
James Harden conseguiu o seu 40.º ‘duplo-duplo’ nos play-offs, com 24 pontos e 11 assistências, e, do lado dos Pistons, conseguiu a sua melhor pontuação da temporada, com 24 pontos, enquanto Cade Cunningham ficou, pela primeira vez, abaixo dos 20 pontos na segunda fase esta temporada, ao fazer 19.