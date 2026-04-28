Campeões Thunder seguem para a segunda ronda dos play-offs da NBA

Melhor equipa da fase regular da NBA, os Thunder afastaram os Suns por 4-0, depois de triunfarem por 131-122 em Phoenix no quarto encontro da primeira ronda, ficando agora à espera do rival na próxima ronda, que vai sair do confronto entre os Los Angeles Lakers e os Houston Rockets, com a equipa californiana em vantagem por 3-1.



Shai Gilgeous-Alexander, um dos candidatos ao troféu de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, foi o melhor marcador do encontro, com 31 pontos, aos quais juntou oito assistências.



Chet Holmgren esteve igualmente em destaque, com um ‘duplo-duplo’, de 24 pontos e 12 ressaltos, com Isaiah Hartenstein (18), Ajay Mitchell (22), Alex Caruso (14) e Cason Wallace (10) a atingirem, pelo menos, a dezena de pontos.



Apesar de quatro titulares terem atingido as duas dezenas de pontos – Devin Booker (24), Jalen Green (23), Dillon Brooks (23) e Collin Gilespie (20) –, os Suns voltaram a ser ‘varridos’ na primeira ronda, tal como havia acontecido em 2023/24, na sua última presença nos play-offs.



Outro dos candidatos a MVP, Nikola Jokic fez mais uma grande exibição, com um ‘triplo-duplo’ (27 pontos, 16 assistências e 12 ressaltos), evitando a eliminação dos Denver Nuggets, que reduziram a eliminatória para 3-2, depois de vencerem em casa os Minnesota Timberwolves, por 125-113, na Conferência Oeste.



Perto da surpresa estão os Orlando Magic, oitavos do Este, que passaram a liderar a primeira ronda por 3-1 frente aos Detroit Pistons (primeiros), depois de vencerem o jogo quatro por 94-88.