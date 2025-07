Campeonato do Mundo de 29er em vela começa domingo na região do Porto

As 202 equipas vão estar em competição entre o porto de Leixões e a praia dos Salgueiros, abrangendo os municípios do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.



O 29er é uma embarcação de 2,9 metros desenhado como classe de transição para os olímpicos 49er e 49er FX.



Paralelamente à parte desportiva, o evento vai envolver ainda workshops, palestras com atletas olímpicos e ações ligadas à sustentabilidade.