Campeonato do mundo de Andebol Sub21. Portugal - Dinamarca

Portugal tem como melhor resultado num Campeonato do Mundo do escalão o terceiro lugar conseguido em 1995, na Argentina, e já assegurou a melhor classificação de sempre.





O selecionador acredita na vitória na final do Campeonato do Mundo de Sub-21 de andebol e diz que a estratégia da equipa das quiinas é tentar não fazer falhas tecnicas contra a dinamarca, que destaca como uma equipa bem organizada. A final está agendada para as 19:30 locais (18:30 em Lisboa), em Katowice, e será transmitida pela RTP1 e na RTP Play/Desporto 3









A seleção portuguesa de sub-21 de andebol vai tentar conquistar hoje o primeiro título mundial da categoria, quando defrontar a Dinamarca na final da prova, que termina na Polónia.A equipa portuguesa chegou invicta à final, depois de ter vencido os três jogos da primeira fase de grupos e os dois da fase principal, ultrapassando depois o Egito nos quartos de final e as Ilhas Faroé nas 'meias', num jogo apenas decidido no segundo prolongamento por 38-37.No encontro decisivo, Portugal vai defrontar a Dinamarca, que surge no encontro decisivo com um ercurso em todo idêntico ao luso, só com triunfos e com umas meias-finais decididas após prolongamento, quando Superou a Suécia por 40-37.