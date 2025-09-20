Campeonato do Mundo de Voleibol 2025
De 12 a 28 de setembro, nas Filipinas, decorre o Campeonato do Mundo de Voleibol 2025. Uma competição com transmissão em direto dos vários jogos, nos canais digitais desportivos da RTP Play.
Conheça aqui os jogos que pode ver na RTP
- Argentina x Itália (Oitavos de Final) / Domingo (21) - 08h30 (RTP Desporto 1)
- Bélgica x Finlândia (Oitavos de Final) / Domingo (21) - 13h00 (RTP Desporto 1)
- Bulgária x Portugal (Oitavos de Final) / Segunda (22) - 08h30 (RTP Desporto 1)
- EUA x Eslovénia (Oitavos de Final) / Segunda (22) - 13h00 (RTP Desporto 1)
- Tunísia x Chéquia (Oitavos de Final) / Terça(23) - 08h30 (RTP Desporto 1)
- Sérvia x Irão (Oitavos de Final) / Terça(23) - 08h30 (RTP Desporto 1)
Portugal em jogo
A seleção portuguesa volta a marcar presença no maior palco do voleibol internacional: o Campeonato do Mundo 2025, que se disputa nas Filipinas entre 12 e 28 de setembro e organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).
Um campeonato em que a participação portuguesa está em destaque ao estar ja a disputar os oitavos de finais da competição.