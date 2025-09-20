Campeonato do Mundo de Voleibol 2025

Conheça aqui os jogos que pode ver na RTP





Argentina x Itália (Oitavos de Final) / Domingo (21) - 08h30 (RTP Desporto 1)

Bélgica x Finlândia (Oitavos de Final) / Domingo (21) - 13h00 (RTP Desporto 1)

Bulgária x Portugal (Oitavos de Final) / Segunda (22) - 08h30 (RTP Desporto 1)

EUA x Eslovénia (Oitavos de Final) / Segunda (22) - 13h00 (RTP Desporto 1)

Tunísia x Chéquia (Oitavos de Final) / Terça(23) - 08h30 (RTP Desporto 1)

Sérvia x Irão (Oitavos de Final) / Terça(23) - 08h30 (RTP Desporto 1)

Portugal em jogo





A seleção portuguesa volta a marcar presença no maior palco do voleibol internacional: o Campeonato do Mundo 2025, que se disputa nas Filipinas entre 12 e 28 de setembro e organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).





Um campeonato em que a participação portuguesa está em destaque ao estar ja a disputar os oitavos de finais da competição.



