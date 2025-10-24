Campeonatos do Mundo de Pista - Ciclismo

Mais Modalidades
De 22 a 26 de outubro de 2025, Santiago do Chile é o epicentro do ciclocrosse mundial ao acolher os Campeonatos do Mundo de Ciclismo de Pista.
No moderno Velódromo Peñalolén, os melhores velocistas e especialistas da pista do planeta competirão em 22 provas (11 masculinas e 11 femininas), disputando títulos mundiais nas modalidades de sprint, perseguição, omnium, Madison, keirin, pontos, scratch, eliminação, entre outras.
Durante estes cinco dias, as pistas chilenas vão testemunhar a busca pelas tão cobiçadas camisolas arco-íris, numa prova que testará velocidade, resistência tática e estratégia ciclística. Cada segundo conta, entre o equilíbrio, a potência e precisão, será decisivo no momento de erguer o troféu de campeão mundial.