Campeonatos do Mundo de Pista - Ciclismo

No moderno Velódromo Peñalolén, os melhores velocistas e especialistas da pista do planeta competirão em 22 provas (11 masculinas e 11 femininas), disputando títulos mundiais nas modalidades de sprint, perseguição, omnium, Madison, keirin, pontos, scratch, eliminação, entre outras.









Durante estes cinco dias, as pistas chilenas vão testemunhar a busca pelas tão cobiçadas camisolas arco-íris, numa prova que testará velocidade, resistência tática e estratégia ciclística. Cada segundo conta, entre o equilíbrio, a potência e precisão, será decisivo no momento de erguer o troféu de campeão mundial.



