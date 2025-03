Canadiano Evan Dunfee bate recorde mundial dos 35 km marcha

A 44.ª edição do Dudinská 50, da série de Ouro do World Athletics Race Walking Tour, fica marcado pela marca do medalhado de bronze dos Jogos Olímpicos Paris2024, 2:21.40 horas, o que é sete segundos mais rápido do que o anterior recorde, do japonês Masatora Kawano, em outubro do ano passado, em Takahata.



Dunfee fez uma corrida solitária, destacando-se logo na partida, e deixando o alemão Christopher Linke a três minutos, numa prova que valeu como campeonato nacional da Eslováquia, Hungria, Polónia, Roménia e Croácia.



Entre os desistentes, esteve o recordista luso, João Vieira, que terá nova oportunidade para fazer uma boa marca já em 12 de abril, em Rio Maior.



A prova feminina foi vencida pela equatoriana Paula Torres (2:44.26), com a peruana Kimberly García a ser segunda (2:45.59).



A portuguesa Inês Mendes, de 21 anos, estreou-se na distância da melhor forma, ao ser 15.ª, com 2:59.41, marca que passa a ser recorde nacional sub-23.