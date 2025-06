Canoagem. Lara Lopes de prata na maratona

Lara Lopes cumpriu os 11,8 quilómetros do trajeto no Rio Lima em 01:09.36 horas, a 37,39 segundos do ouro da espanhola Lucia Pizarro, num pódio que ficou completo com a húngara Nora Fekete, a 01.14 minutos da vencedora.



Maria Maia foi sexta, a 04.44 da vencedora espanhola.



Portugal apresenta uma seleção de 42 canoístas – quatro dos quais da paracanoagem – num evento que reúne cerca de 250 atletas de 26 países.