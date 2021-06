Canoagem lusa em número pequeno nos Europeus mas com ambição

”, disse à Lusa o presidente da federação, Vítor Félix.”, reconhece o dirigente.Teresa Portela prescindiu dos Europeus para melhor se preparar para o K1 200, enquanto Joana Vasconcelos acabou de chegar do apuramento em K1 500 na Sibéria, “depois de duas taças do mundo e qualificações muito exigentes, além de longas viagens e severos fusos horários”.”, exemplificou.Fora dos objetivos olímpicos lusos, Fernando Pimenta vai competir ainda em K1 5.000, João Ribeiro relembrará o K1 500 e Emanuel Silva e Messias Baptista juntam-se no K2 500.





Equipa lusa confiante







Vítor Félix assume quedo que nesta mesma altura do ciclo olímpico anterior, sabendo que “”.O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem destacou ainda as “expetativas” nos desempenhos de Norberto Mourão, em VL2, e Alex Santos, em KL1, atletas que vão estrear a canoagem adaptada portuguesa nos Jogos Paralímpicos.”, realça.A falta de sistema automático de aterragem no aeroporto do Porto provocou na segunda-feira cancelamentos e desvios no tráfego aéreo que condicionaram os planos da comitiva lusa, que deveria chegar à hora de jantar a Poznan e apenas o conseguiu fazer já durante a madrugada.A comitiva é liderada pelo vice-presidente Ricardo Machado, igualmente diretor técnico nacional, acompanhado dos técnicos nacionais Hélio Lucas e Rui Fernandes, bem como Ivo Quendera, da paracanoagem.