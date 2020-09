Canoagem. Ouro para a portuguesa Joana Vasconcelos na Taça do Mundo de Velocidade

Joana Vasconcelos venceu a prova de K1 500 metros na Taça do Mundo de Velocidade, em Szeged, na Hungria, este domingo de manhã. A canoísta portuguesa superou a espanhola Isabel Contreras, segunda, e a belga Hermien Peters, para chegar ao lugar mais alto do pódio.