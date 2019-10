Canoagem. Vítor Félix optimista para o Mundial da China

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem. Vítor Félix, espera uma representação portuguesa de bom nível nos mundiais de canoagem, na China.

O líder da canoagem nacional reconhece dificuldades para os portugueses nesta competição mas não exclui a hipótese de, como noutras ocasiões, os portugueses atingirem os luagres do pódio.



José Ramalho, Sérgio Maciel, Adriano Conceição, Marco Oliveira, Tiago Henriques, João Silva e Gonçalo Garcia estão na China para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Maratona, que vai decorrer, entre quinta-feira e domingo, em Shaoxing.



Os atletas estão acompanhados pelo selecionador nacional, Rui Câncio, que aponta ao objetivo da conquista de, "pelo menos, duas medalhas".