Canoagem/Europeus maratonas: Francisco dos Santos vice-campeão em K1 sub-23

O canoísta Francisco dos Santos sagrou-se vice-campeão da Europa de maratonas, em K1 sub-23, o quinto pódio de Portugal em Ponte de Lima.





O atleta do Clube Náutico de Ponte de Lima concluiu os 26,2 quilómetros no Rio Lima em 1:53.39 horas, a 6,58 segundos do ouro do dinamarquês Philip Knudsen, num pódio que ficou completo com o espanhol Izan Aliaga, a 8,02 do primeiro.Esta é a quinta medalha de Portugal nos Europeus, depois do ouro de Fernando Pimenta na ‘short race’ de K1, prova na qual José Ramalho foi bronze, além do ouro e prata na C1 júnior, respetivamente de Leonardo Barbosa e de Lara Lopes.